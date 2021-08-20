Процесс приготовления отличается простотой и доступностью ингредиентов

В конце лета-начале осени хозяйки активно занимаются заготовками и консервированием. Кабачки – один из самых популярных ингредиентов для запасов на зиму. Расскажем, как приготовить кабачки, которые по вкусу будут напоминать грузди.

Ингредиенты на четыре пол-литровые банки:

Кабачки – полтора килограмма,

Морковь – 150 граммов,

Укроп – половина пучка,

Петрушка – половина пучка,

Чеснок – четыре-шесть зубчиков,

Сахар – три столовые ложки,

Соль – одна столовая ложка,

Молотый черный перец – одна чайная ложка,

Растительное масло – 50 миллилитров,

9%-ный уксус – 50 миллилитров.

Приготовление:

Тщательно помойте кабачки. Нарежьте плоды небольшими кубиками. Если овощи молодые, шкурку можно не удалять. А вот от семян необходимо избавиться в любом случае.

Морковь нарежьте кружочками (тонкими). Также измельчите укроп и петрушку. Чеснок нарежьте на маленькие кусочки.

Возьмите глубокую миску и положите в нее кабачки, морковь и зелень. Добавьте сахар, соль, молотый перец, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты, прикройте миску крышкой и оставьте на часа три.

По истечении нужного времени переложите все в заранее подготовленные банки. Наполните кастрюлю теплой водой, погрузите в нее прикрытые крышками изделия и оставьте стерилизоваться. После того, как вода закипит, подождите еще 15 минут.

Закупорьте крышки, переверните банки, после чего укутайте их в плед.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом кабачковой икры на зиму.