Огурцы с луком: рецепт ароматной закуски на зиму

Хрустящие овощи порадуют гостей и домочадцев

Очередной летний сезон подходит к концу. Сейчас главная задача садоводов – собрать плоды своих трудов и подготовить заготовки на зиму. Безусловным фаворитом в этом деле являются огурцы. Ароматная хрустящая закуска придется ко двору на любом празднике или традиционном семейном обеде.

Отличным вариантом будет заготовить огурцы вместе с луком. Оба овоща прекрасно маринуются, приобретая необычный вкус и аромат.

Ингредиенты

На полкило огурцов потребуется две луковицы репчатого лука, две дольки чеснока, один лавровый лист, четыре горошины черного перца и три горошины душистого перца.

На одну банку маринада уйдет 700 мл воды, две столовые ложки соли, 50 г сахарного песка и 50 мл уксуса 9%.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно нарезать огурцы на кружочки. Лук следует нарезать полукольцами.

В чистую стеклянную емкость кладем перец, чеснок и лаврушку.

Следом нужно выложить слои нарезанных огурчиков и лука.

Теперь необходимо подготовить маринад. Все перечисленные ингредиенты следует смешать в кастрюле. Будущий маринад нужно довести до кипения и оставить на огне еще на 30 секунд.

Теперь ароматную заливку следует вылить в банки и накрыть их крышками.

Затем берем большую глубокую кастрюлю, застилаем дно полотенцем и ставим на него банки, прикрытые крышками. Туда же наливаем теплую воду, почти до краев банок. Конструкцию нужно поставить на огонь и довести до кипения. Стерилизация займет 10 минут. Теперь нужно достать банки и плотно закрутить крышки.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом салата из огурцов и болгарского перца на зиму.

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