Рецепт овощной закуски, не требующий больших усилий

Для разнообразия наряду с традиционными солеными огурчиками, без которых не обойдется зимой ни одно застолье, предлагаем попробовать приготовить на зиму овощной салат.



Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг

Перец болгарский – 5 штук

Чеснок – головка

Лук – 1-2 головки

Масло подсолнечное – треть стакана

Вода кипяченая – стакан

Уксусная эссенция – столовая ложка

Кориандр – чайная ложка

Приготовление салата из огурцов и перца на зиму:

Воду комнатной температуры, эссенцию, чеснок, растительное масло, соль с сахаром и кориандр нужно смешать. Соль и сахар должны раствориться.

Тщательно вымытые огурцы порежьте кружками, перец и лук – кубиками или полосками, как больше нравится.

Возьмите большую кастрюлю, высыпьте туда овощи и влейте маринад. Дайте постоять два часа, периодически перемешивая.

Затем овощную смесь разложите по стеклянным банкам.

На дно кастрюли положите полотенце, поставьте тару с салатом, накройте сверху крышками – их нужно предварительно простерилизовать. Налейте по "плечики" банок воды и поставьте на огонь.

После закипания подождите десять минут. Затем плотно закрутите крышки банок, выньте их из воды и оставьте остывать. Салат из огурцов с перцем на зиму готов – хранить его нужно в прохладном месте.