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Для разнообразия наряду с традиционными солеными огурчиками, без которых не
обойдется зимой ни одно застолье, предлагаем попробовать приготовить на зиму
овощной салат.
Огурцы – 1,5 кг
Перец болгарский – 5 штук
Чеснок – головка
Лук – 1-2 головки
Масло подсолнечное – треть стакана
Вода кипяченая – стакан
Уксусная эссенция – столовая ложка
Кориандр – чайная ложка
Воду комнатной температуры, эссенцию, чеснок, растительное масло, соль с сахаром и кориандр нужно смешать. Соль и сахар должны раствориться.
Тщательно вымытые огурцы порежьте кружками, перец и лук – кубиками или полосками, как больше нравится.
Возьмите большую кастрюлю, высыпьте туда овощи и влейте маринад. Дайте постоять два часа, периодически перемешивая.
Затем овощную смесь разложите по стеклянным банкам.
На дно кастрюли положите полотенце, поставьте тару с салатом, накройте сверху крышками – их нужно предварительно простерилизовать. Налейте по "плечики" банок воды и поставьте на огонь.
После закипания подождите десять минут. Затем плотно закрутите крышки банок, выньте их из воды и оставьте остывать. Салат из огурцов с перцем на зиму готов – хранить его нужно в прохладном месте.
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