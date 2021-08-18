Проще простого: салат из огурцов и болгарского перца на зиму

Рецепт овощной закуски, не требующий больших усилий

Для разнообразия наряду с традиционными солеными огурчиками, без которых не обойдется зимой ни одно застолье, предлагаем попробовать приготовить на зиму овощной салат.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг

Перец болгарский – 5 штук

Чеснок – головка

Лук – 1-2 головки

Масло подсолнечное – треть стакана

Вода кипяченая – стакан

Уксусная эссенция – столовая ложка

Кориандр – чайная ложка

Приготовление салата из огурцов и перца на зиму:

Воду комнатной температуры, эссенцию, чеснок, растительное масло, соль с сахаром и кориандр нужно смешать. Соль и сахар должны раствориться.

Тщательно вымытые огурцы порежьте кружками, перец и лук – кубиками или полосками, как больше нравится.

Возьмите большую кастрюлю, высыпьте туда овощи и влейте маринад. Дайте постоять два часа, периодически перемешивая.

Затем овощную смесь разложите по стеклянным банкам.

На дно кастрюли положите полотенце, поставьте тару с салатом, накройте сверху крышками – их нужно предварительно простерилизовать. Налейте по "плечики" банок воды и поставьте на огонь.

После закипания подождите десять минут. Затем плотно закрутите крышки банок, выньте их из воды и оставьте остывать. Салат из огурцов с перцем на зиму готов – хранить его нужно в прохладном месте.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей