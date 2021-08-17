Чтобы не взорвалась: что положить в банку с огурцами

Маленькая хитрость для заготовок на зиму поможет избежать сюрпризов

Многие хозяйки сталкиваются с неприятностью, когда делают закрутки – банки с огурцами взрываются. Почему это происходит и как избежать таких сюрпризов – в нашем материале.

Почему взрываются банки

Банка с соленьями может взорваться из-за микробов. Причин их распространения в закрутках может быть несколько – плохо промыли овощи или пряности – хрен, лавровый лист и т.д., плохо простерилизовали банки, попался подпорченный огурец.

Чтобы банки не взрывались – советы хозяйкам

Избежать неприятностей поможет соблюдение простых правил.

Чтобы не взрывались банки с огурцами, их нужно не только тщательно промыть. Лучше всего оставить овощи в холодной воде на ночь.

Добавки к соленьям – листья хрена, вишни, лаврушку, чеснок и так далее необходимо так же хорошо промывать.

Овощи нужно внимательно осмотреть – подпорченных, мягких плодов быть не должно, иначе закрутка может взорваться.

Готовые соленые огурцы после того, как банки остынут, нужно обязательно хранить в прохладном месте – подвале, кладовке или другом подходящем помещении.

Рецепт нужно соблюдать – часто к взрыву банок приводит несоответствие пропорций соли, сахара и так далее.

  • Опытные хозяйки уверяют, что есть одна хитрость, которая гарантирует, что банки с огурцами не взорвутся. Достаточно добавить к зеленым плодам другой овощ. Например, сделать ассорти огурцов и болгарского перца или добавить помидоры.

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