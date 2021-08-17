Лечо на зиму без уксуса – рецепт с рисом

Простая в приготовлении сытная закуска

Такую заготовку можно есть как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты для лечо с рисом:

Томаты – 3 килограмма

Морковь, болгарский перец и репчатый лук – по 500 граммов

Рис – 200 граммов

Вода – литр

Подсолнечное масло – 350 миллилитров

Сахар-песок – 200 граммов

Соль – две столовые ложки.

Как приготовить лечо без уксуса на зиму:

Тщательно вымытые помидоры нужно измельчить в блендере. Затем выложить в большую кастрюлю и поставить на огонь. После закипания варить около часа, периодически помешивая, на маленьком огне.

Нарезать лук и перец, морковь натереть или измельчить в блендере. Добавить все к томатам и проварить еще с полчаса. Если вы хотите более острый вариант этой закуски, советуем добавить острого красного перца или пару маленьких перчиков чили.

Рис нужно промыть, затем залить кипятком и дать постоять минут двадцать, после слить.

Набухшую крупу добавить к овощной массе, туда же влить растительное масло, всыпать сахар и соль, перемешать. Подержать на огне еще минут 30.

Горячее лечо с рисом положите в подготовленные стеклянные банки и закатайте. Когда овощные заготовки остынут, уберите их в прохладное место. Приятного аппетита!

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