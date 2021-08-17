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"Утро" предлагает проверенный рецепт яблочного варенья,
которое получается прозрачным и душистым. Приготовление не требует особых
ингредиентов и больших усилий.
Свежие яблоки (уже очищенные) – килограмм
Сахар-песок – 800 граммов
Корица молотая – половина чайной ложки.
Фрукты нужно тщательно вымыть. Затем разрезать на половинки или четвертинки и удалить сердцевину. В этом рецепте чистить яблоки не нужно.
Далее плоды необходимо порезать аккуратными дольками.
Затем нужно взять большую кастрюлю или таз, выложить туда яблочные ломтики и пересыпать их сахаром. Чтобы фрукты пустили сок, оставьте их постоять часов на 8-9.
После того, как яблоки настоялись, поставьте емкость на огонь. После того, как сироп закипит, поварите их около пяти минут.
Выключите плиту, накройте таз или кастрюлю, где варились яблоки, крышкой, и оставьте так на 11-12 часов.
Затем нужно опять поварить пять минут, дать остыть, а потом повторить процедуру в третий раз.
Корицу нужно добавить во время последней варки.
Далее яблочное варенье дольками необходимо разлить по подготовленным банкам. Когда оно остынет, уберите заготовки в прохладное место.
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