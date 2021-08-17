Варенье из яблок дольками – простой рецепт

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"Утро" предлагает проверенный рецепт яблочного варенья, которое получается прозрачным и душистым. Приготовление не требует особых ингредиентов и больших усилий.

Продукты:

Свежие яблоки (уже очищенные) – килограмм

Сахар-песок – 800 граммов

Корица молотая – половина чайной ложки.

Как приготовить варенье из яблок дольками:

Фрукты нужно тщательно вымыть. Затем разрезать на половинки или четвертинки и удалить сердцевину. В этом рецепте чистить яблоки не нужно.

Далее плоды необходимо порезать аккуратными дольками.

Затем нужно взять большую кастрюлю или таз, выложить туда яблочные ломтики и пересыпать их сахаром. Чтобы фрукты пустили сок, оставьте их постоять часов на 8-9.

После того, как яблоки настоялись, поставьте емкость на огонь. После того, как сироп закипит, поварите их около пяти минут.

Выключите плиту, накройте таз или кастрюлю, где варились яблоки, крышкой, и оставьте так на 11-12 часов.

Затем нужно опять поварить пять минут, дать остыть, а потом повторить процедуру в третий раз.

Корицу нужно добавить во время последней варки.

Далее яблочное варенье дольками необходимо разлить по подготовленным банкам. Когда оно остынет, уберите заготовки в прохладное место.

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