Будто с мангала: рецепт запеченной скумбрии в духовке
Пикантность блюду придаст соус
Чаще всего хозяйки готовят блюда из мяса. Чтобы как-то
разнообразить свой рацион питания, предлагает запечь скумбрию в духовке. Рыба
порадует нежным вкусом, а также чудесным ароматом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – одна штука,
- Лук репчатый – четыре штуки,
- Горчица – три столовых ложки,
- Майонез – четыре столовых ложки,
- Соевый соус – пять столовых ложек,
- Черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Разморозьте рыбу. Удалите голову и внутренности, после чего
нарежьте скумбрию на кусочки (шириной три сантиметра).
- Лук нарежьте полукольцами. Положите его в миску вместе с
рыбой.
- Возьмитесь за приготовление соуса. В отдельной чаше смешайте
горчицу, майонез и соевый соус. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- В миску с рыбой и луком всыпьте черный молотый перец. Добавьте
приготовленный ранее соус. Оставьте скумбрию на полчаса, чтобы она впитала в
себя маринад.
- По истечении нужного времени достаньте форму для запекания.
На ее дно выложите лук, а сверху поместите кусочки рыбы.
- Разогрейте духовку до 180˚C. Как только в бытовом приборе
установится нужная температура, отправьте туда решетку вместе с формой.
Подождите примерно полчаса.
- Результат не оставит никого равнодушным. Скумбрия покроется
золотистой корочкой – так, как будто она была приготовлена на мангале.
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом салата "Король", главным
ингредиентом в котором является копченая скумбрия.