Неправильные подкормка и уход: почему кабачки не растут

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Следуйте надежным рекомендациям и не ждите помощи от природы

Многие огородники начинают бить летом панику: кабачки давно посажены, а заветных плодов до сих пор нет. Но сильными переживаниями делу не поможешь.

Помните, что кабачок по своему вегетационному периоду напоминает тыкву – у него развиваются в листьевых пазухах цветки. Это и есть ваш второй урожай. Кабачок, если можно таким образом выразиться, взял перерыв. Однако в скором времени наступит вторая волна – съесть и заготовить нужно довольно много.

Помните, что плоды на вторую волну лучше переживают зимовку. Именно тем они и ценнее. Однако плодовитость может быть уже не столь объемной. Куст и так потратил довольного много энергии на первую очередь. Поэтому приступайте к подкормке на вторую волну уже в начале августа.

Многие советуют для подкормки органоминеральные удобрения – оно довольно простое в использовании. Содержимое нужно развести на 20 литров воды. Растворяется практически моментально.

Можно подумать и о подкормке из удобрений. Однако стоит обратить внимание на то, что кабачку, как и остальным растениям, в этот период необходим азот.

Рецепт подкормки

  • 1,5 столовой ложки аммиачной селитры
  • 2 столовых ложки суперфосфата
  • 3 ст. л. сульфата калия
  • 5 столовых ложки микроэлементов (в зависимости от инструкции).

Далее разведите удобрение на 10 литров воды. Через пару часов можно начинать подкормку. Кабачки также необходимо будет полить, удалять лишние завязи и убрать засохшие листья.

Опыляйте самостоятельно женские цветки – не стоит ждать, когда всю работу сделают шмели. И вам будет обеспечен хороший урожай – ничем не меньше, чем в ранний летний период.

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