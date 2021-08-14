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В советское время были очень популярны болгарские соленые огурцы. Закрутки отличал ароматный, ядреный маринад. Повторить рецепт и зимой наслаждаться острыми овощами очень просто. Ведь секрет таких огурчиков в маринаде, благодаря которому банки не портятся и не взрываются.
Семь-восемь огурчиков, 70 мл 9% уксуса, одна чайная ложка соли, три чайных ложки сахара, веточка укропа, три зубчика чеснока, 10 шт черного перца горошком. Можно также добавить листья смородины и гвоздику.
Овощи нужно помыть, отрезать кончики. В банку вылить уксус. Чтобы вкус вышел как можно острее, можно добавить не 70 мл, а чуть больше. Затем добавляем специи, чеснок и укроп. После нужно уложить в банку огурцы и добавить сахар и соль. Залить все холодной водой. Банки прикрыть крышками, поставить в кастрюлю, куда залить тоже холодную воду. Поставить на огонь, после закипания воды в кастрюле держать пять минут. После закрутить банки, встряхнуть и оставить остывать, ничем не прикрывая.
Уже через неделю заготовку можно открывать и наслаждаться огурчиками.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что добавить в банку с огурцами, чтобы улучшить вкус.
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