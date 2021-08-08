Блюдо будет по вкусу всем домочадцам

Перезрелые огурцы годятся не только для заготовки семян – из них можно сделать и вкусное угощение к столу на зиму. Например, закрутить в банку огуречный салат.

Рецепт заготовки на зиму из перезрелых огурцов

Для приготовления закуски нужно отобрать именно перезрелые огурцы, которые успели пожелтеть. Салат получается очень вкусный и немного острый.

Ингредиенты

Перезрелые огурцы – 2 кг

Зелень – 0,5 стакана

Соль – 2 ст. ложки

Сахар – 0,5 стакана

Перец черный молотый – 1 ст. ложка

Чеснок выдавленный – 1 ст.ложка

Уксус 9% – 0,5 стакана

Пошаговый способ приготовления

Очищаем семена от кожи, слишком жесткие семена удаляем ложкой. Нарезаем полукольцами – примерно сантиметр в толщину. Выкладваем в кастрюлю, добавив нарезанную зелень, соль, перец, сахар, уксус и чеснок. Перемешиваем и оставляем настаиваться примерно на 3 часа. Получившуюся массу раскладываем по банкам. После их нужно поставить в большую кастрюлю с водой и прокипятить, прикрыв крышками, примерно 10 минут. На дно кладем полотенце. До полной готовности салат должен настояться около месяца, после чего можно смело подавать к столу.



