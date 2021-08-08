Вкусно и просто: рецепт салата на зиму из перезрелых огурцов

Блюдо будет по вкусу всем домочадцам

Перезрелые огурцы годятся не только для заготовки семян – из них можно сделать и вкусное угощение к столу на зиму. Например, закрутить в банку огуречный салат.

Рецепт заготовки на зиму из перезрелых огурцов

Для приготовления закуски нужно отобрать именно перезрелые огурцы, которые успели пожелтеть. Салат получается очень вкусный и немного острый. 

Ингредиенты

  • Перезрелые огурцы – 2 кг
  • Зелень – 0,5 стакана
  • Соль – 2 ст. ложки
  • Сахар – 0,5 стакана
  • Перец черный молотый – 1 ст. ложка
  • Чеснок выдавленный – 1 ст.ложка
  • Уксус 9% – 0,5 стакана

Пошаговый способ приготовления

  1. Очищаем семена от кожи, слишком жесткие семена удаляем ложкой. 
  2. Нарезаем полукольцами – примерно сантиметр в толщину.
  3. Выкладваем в кастрюлю, добавив нарезанную зелень, соль, перец, сахар, уксус и чеснок.
  4. Перемешиваем и оставляем настаиваться примерно на 3 часа. 
  5. Получившуюся массу раскладываем по банкам. 
  6. После их нужно поставить в большую кастрюлю с водой и прокипятить, прикрыв крышками, примерно 10 минут. На дно кладем полотенце. 
  7. До полной готовности салат должен настояться около месяца, после чего можно смело подавать к столу. 


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