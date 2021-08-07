Для изумительного вкуса важно выдержать все пропорции

Почти каждая хозяйка любит экспериментировать, когда готовят закрутки на зиму. Если устали от привычных соленых огурцов, то из овощей можно приготовить салат, который обязательно покорит всех домочадцев своим интересным вкусом.

При этом засоленные таким образом огурцы можно употреблять в качестве закуски, а можно добавлять в винегрет, азу или рассольник. Готовить закрутку очень просто, зато храниться огурцы будут долго.

Ингредиенты

Огурцы – около 5 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Сахар – 5 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Уксус, 9% – 100 мл.

Укроп – 2 пучка

Острый перец – 1 стручок

Перец горошком – 1 ст.л.

Гвоздика – 3 шт.

Кориандр – 1/2 ч.л.

Приготовление

Для начала вымойте огурцы, а после замочите в прохладной воде на 2-3 часа.

Затем еще раз промойте и просушите. Далее следует нарезать овощи на тонкие кружочки.

После почистите и помойте лук, измельчите тонкими полукольцами.

Возьмите большую кастрюлю и выложите туда огурцы, лук и соль. Перемешайте и оставьте на 40 минут.

За это время мелко нарежьте укроп.

В кастрюле, где будет готовиться салат, начните готовить рассол. Смешайте уксус, сахар и перец горошком, добавьте огурцы с луком, утром.

После варите салат на среднем огне. Когда заготовка закипит, убавьте огонь до минимума и добавьте стручок жгучего перца, кориандр и гвоздику.

Когда огурцы начнут менять цвет, можно снимать кастрюлю с огня и сразу же раскладывать заготовку по банкам. Важно, чтобы маринад полностью покрывал огурцы.

Закройте банки железными крышками, переверните и укутайте теплым одеялом на пару дней.

Ранее "Утро.ру" делилось "холодным" способом засолки огурцов на зиму.