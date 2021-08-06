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У каждой хозяйки есть свой рецепт засолки огурцов. Но есть способ, о котором знают немногие. Ингредиентов – минимум, а на приготовление заготовки уходит совсем немного времени. При этом огурчики сохраняют свою упругость, получаются хрустящими и без пустот внутри.
Специи (черный перец горошком, листья хрена) – по вкусу
Чеснок, укроп – по вкусу
Огурцы
Горчица – 1 ст.л.
Соль – 3 ст. л.
Перед началом готовки замочите огурцы в прохладной воде на пару часов.
Затем уложите на дно банки специи, чеснок и зелень. После – огурцы. Затем снова нужно добавить немного зелени и овощей. Последним слоем рекомендуется уложить листья хрена.
Теперь необходимо заняться рассолом. Его понадобится около 1,4 литра.
В литре воды растворите соль и горчицу. Залейте рассол в банку. Лучше брать не кипяченную воду.
После этого добавьте сверху еще одну ложку горчицы, накройте пластиковой крышкой и уберите заготовку в прохладное место.
Если постепенно вода из банки будет исчезать, тогда обязательно нужно ее доливать. Огурцы должны быть полностью в рассоле.
Мариноваться такие огурцы будут около 2 месяцев. Через месяц они еще будут малосольными, что тоже не так плохо, особенно, если любите такие овощи.
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