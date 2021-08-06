На приготовление уйдет не более 15 минут

У каждой хозяйки есть свой рецепт засолки огурцов. Но есть способ, о котором знают немногие. Ингредиентов – минимум, а на приготовление заготовки уходит совсем немного времени. При этом огурчики сохраняют свою упругость, получаются хрустящими и без пустот внутри.

Ингредиенты на одну трехлитровую банку

Специи (черный перец горошком, листья хрена) – по вкусу

Чеснок, укроп – по вкусу

Огурцы

Горчица – 1 ст.л.

Соль – 3 ст. л.

Приготовление

Перед началом готовки замочите огурцы в прохладной воде на пару часов.

Затем уложите на дно банки специи, чеснок и зелень. После – огурцы. Затем снова нужно добавить немного зелени и овощей. Последним слоем рекомендуется уложить листья хрена.

Теперь необходимо заняться рассолом. Его понадобится около 1,4 литра.

В литре воды растворите соль и горчицу. Залейте рассол в банку. Лучше брать не кипяченную воду.

После этого добавьте сверху еще одну ложку горчицы, накройте пластиковой крышкой и уберите заготовку в прохладное место.

Если постепенно вода из банки будет исчезать, тогда обязательно нужно ее доливать. Огурцы должны быть полностью в рассоле.

Мариноваться такие огурцы будут около 2 месяцев. Через месяц они еще будут малосольными, что тоже не так плохо, особенно, если любите такие овощи.

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