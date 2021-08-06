Без кипятка и уксуса: "холодный" рецепт хрустящих огурцов на зиму

На приготовление уйдет не более 15 минут

У каждой хозяйки есть свой рецепт засолки огурцов. Но есть способ, о котором знают немногие. Ингредиентов – минимум, а на приготовление заготовки уходит совсем немного времени. При этом огурчики сохраняют свою упругость, получаются хрустящими и без пустот внутри. 

Ингредиенты на одну трехлитровую банку 

Специи (черный перец горошком, листья хрена) – по вкусу

Чеснок, укроп – по вкусу 

Огурцы 

Горчица – 1 ст.л. 

Соль – 3 ст. л. 

Приготовление 

Перед началом готовки замочите огурцы в прохладной воде на пару часов. 

Затем уложите на дно банки специи, чеснок и зелень. После – огурцы. Затем снова нужно добавить немного зелени и овощей. Последним слоем рекомендуется уложить листья хрена. 

Теперь необходимо заняться рассолом. Его понадобится около 1,4 литра. 

В литре воды растворите соль и горчицу. Залейте рассол в банку. Лучше брать не кипяченную воду. 

После этого добавьте сверху еще одну ложку горчицы, накройте пластиковой крышкой и уберите заготовку в прохладное место. 

Если постепенно вода из банки будет исчезать, тогда обязательно нужно ее доливать. Огурцы должны быть полностью в рассоле. 

Мариноваться такие огурцы будут около 2 месяцев. Через месяц они еще будут малосольными, что тоже не так плохо, особенно, если любите такие овощи. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как без сушки и заморозки заготовить на зиму зеленый лук.  

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей