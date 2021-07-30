Заготовка подойдет к любому гарниру

Конец лета – время, когда хозяйки занимаются различными заготовками. Существует большое количество рецептов для консервации. Помидоры без стерилизации – один из них.

Ингредиенты

Помидоры – два килограмма,

Болгарский перец – несколько долек,

Петрушка – один пучок,

Укроп – три зонтика,

Чеснок – три-пять зубчиков,

Соль – две столовые ложки,

Сахар – три столовые ложки,

Уксусная кислота – одна чайная ложка,

Черный перец – десять горошин,

Сушеная гвоздика – четыре штуки.

Приготовление

Тщательно помойте овощи. Болгарский перец разрежьте на несколько долек, зубчики чеснока – пополам.

В банку положите чеснок, укроп, половину пучка петрушки, черный перец горошком и гвоздику.

Каждый помидор проткните зубочисткой в том месте, где раньше была плодоножка. Заполните банку плодами. Добавьте дольки болгарского перца и оставшуюся зелень.

Вскипятите воду. Залейте банку кипятком – так, чтобы вода доходила до самого горлышка. Прикройте изделие крышкой и оставьте на 20 минут.

Налейте в кастрюлю 1,3 литра чистой воды. Добавьте соль и сахар. В течение пяти минут кипятите на среднем огне.

Слейте воду из банки. Жидкость из кастрюли, наоборот, перелейте в изделие. Добавьте уксус и закупорьте крышку.

Укутайте банку пледом и дождитесь, пока ее содержимое остынет.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом помидоров в собственном соку.