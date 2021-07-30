Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Конец лета – время, когда хозяйки занимаются различными заготовками. Существует большое количество рецептов для консервации. Помидоры без стерилизации – один из них.
Помидоры – два килограмма,
Болгарский перец – несколько долек,
Петрушка – один пучок,
Укроп – три зонтика,
Чеснок – три-пять зубчиков,
Соль – две столовые ложки,
Сахар – три столовые ложки,
Уксусная кислота – одна чайная ложка,
Черный перец – десять горошин,
Сушеная гвоздика – четыре штуки.
Тщательно помойте овощи. Болгарский перец разрежьте на несколько долек, зубчики чеснока – пополам.
В банку положите чеснок, укроп, половину пучка петрушки, черный перец горошком и гвоздику.
Каждый помидор проткните зубочисткой в том месте, где раньше была плодоножка. Заполните банку плодами. Добавьте дольки болгарского перца и оставшуюся зелень.
Вскипятите воду. Залейте банку кипятком – так, чтобы вода доходила до самого горлышка. Прикройте изделие крышкой и оставьте на 20 минут.
Налейте в кастрюлю 1,3 литра чистой воды. Добавьте соль и сахар. В течение пяти минут кипятите на среднем огне.
Слейте воду из банки. Жидкость из кастрюли, наоборот, перелейте в изделие. Добавьте уксус и закупорьте крышку.
Укутайте банку пледом и дождитесь, пока ее содержимое остынет.
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом помидоров в собственном соку.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...