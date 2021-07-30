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Начался сезон приготовления заготовок на зиму. Самая распространенная среди них – соленые огурцы. У каждой хозяйки есть свой рецепт, однако попробуйте разнообразить процесс готовки, добавив непривычный для вас ингредиент. Вкус закуски вас приятно удивит.
Укроп
Не все хозяйки добавляют зелень при засолке. И очень зря. Укроп придаст овощам приятный аромат.
Чеснок
Еще один из основных ингредиентов для засолки огурцов на зиму. Чеснок отдаст овощам свой вкус и аромат. Вкуснее станет и сам рассол. Если добавлять растение целиком, тогда в процессе засолки он и сам станет пригодным в пищу.
Листья черной смородины
Улучшить вкус можно и с помощью листов черной смородины. Если у вас в огороде стоят здоровые кусты этой ягоды, тогда можно нарвать листья прямо на месте.
Хрен
Любителям приятной горечи можно посоветовать добавить листья хрена и немного семян горчицы. Это сделает огурцы немного острее и пикантнее.
Вишневая листва и дубовые листья
Добавление этих двух ингредиентов сделает огурцы похожими на бочковые. Тем более, что дубовые листья очень полезны для здоровья.
Горький перец
Если добавить в банку с солеными огурцами стручок горького перца, то плоды станут в меру острыми. Также это отличная профилактика от плесени.
Базилик
Этот компонент на любителя, поскольку обладает характерным ароматом. Но на деле зелень отлично сочетается с вкусом соленых огурцов.
Листья калины
Листья калины – целая кладезь полезных веществ и витаминов. Эффект похож на тот, если добавить к овощам хрен. Также добавление листьев калины сохранит упругость огурцов.
При желании в банки при засолке можно добавить пряные специи, листья сельдерея, чабрец или перец горошком.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом квашеных огурцов.
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