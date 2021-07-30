Без некоторых ингредиентов закрутки получатся слишком пресными

Начался сезон приготовления заготовок на зиму. Самая распространенная среди них – соленые огурцы. У каждой хозяйки есть свой рецепт, однако попробуйте разнообразить процесс готовки, добавив непривычный для вас ингредиент. Вкус закуски вас приятно удивит.

Что можно добавить

Укроп

Не все хозяйки добавляют зелень при засолке. И очень зря. Укроп придаст овощам приятный аромат.

Чеснок

Еще один из основных ингредиентов для засолки огурцов на зиму. Чеснок отдаст овощам свой вкус и аромат. Вкуснее станет и сам рассол. Если добавлять растение целиком, тогда в процессе засолки он и сам станет пригодным в пищу.

Листья черной смородины

Улучшить вкус можно и с помощью листов черной смородины. Если у вас в огороде стоят здоровые кусты этой ягоды, тогда можно нарвать листья прямо на месте.

Хрен

Любителям приятной горечи можно посоветовать добавить листья хрена и немного семян горчицы. Это сделает огурцы немного острее и пикантнее.

Вишневая листва и дубовые листья

Добавление этих двух ингредиентов сделает огурцы похожими на бочковые. Тем более, что дубовые листья очень полезны для здоровья.

Горький перец

Если добавить в банку с солеными огурцами стручок горького перца, то плоды станут в меру острыми. Также это отличная профилактика от плесени.

Базилик

Этот компонент на любителя, поскольку обладает характерным ароматом. Но на деле зелень отлично сочетается с вкусом соленых огурцов.

Листья калины

Листья калины – целая кладезь полезных веществ и витаминов. Эффект похож на тот, если добавить к овощам хрен. Также добавление листьев калины сохранит упругость огурцов.

При желании в банки при засолке можно добавить пряные специи, листья сельдерея, чабрец или перец горошком.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом квашеных огурцов.