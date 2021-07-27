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Томаты в собственном соку – отличный вариант заготовки, которую можно использовать на соусы, рагу, а также другие блюда.
Желательно использовать определенную разновидность помидоров. В данном случае вам понадобятся томаты "Сливка".
Помидоры – четыре килограмма,
Соль – 20 граммов,
Лимонная кислота – 1/4 чайной ложки.
Тщательно помойте томаты. Более плотные плоды залейте кипятком и оставьте на восемь минут. Оставшиеся помидоры разрежьте пополам.
Первую партию достаньте из миски с водой. Снимите с них кожицу.
Вторую партию помидоров пропустите через блендер. Затем воспользуйтесь ситом – у вас должно получиться однородное пюре.
Перелейте пюре в кастрюлю и поставьте на печку. Добавьте необходимое количество соли и лимонной кислоты. Доведите смесь до кипения. Не забывайте периодически снимать пену.
Разложите томаты без кожицы по банкам. После этого заполните изделия получившимся соком и прикройте их крышками.
Поставьте банки в большую кастрюлю, на дне которой предварительно застелите полотенце. Заполните ее водой (уровень жидкости должен доходить до плечиков банок). Через 15 минут достаньте изделия, закупорьте крышки. Переверните банки и дождитесь, пока их содержимое полностью остынет.
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