Уксус не потребуется: рецепт помидоров в собственном соку

Для консервирования понадобятся томаты "Сливка"

Томаты в собственном соку – отличный вариант заготовки, которую можно использовать на соусы, рагу, а также другие блюда.

Желательно использовать определенную разновидность помидоров. В данном случае вам понадобятся томаты "Сливка".

Ингредиенты на шесть банок по 500 миллилитров:

Помидоры – четыре килограмма,

Соль – 20 граммов,

Лимонная кислота – 1/4 чайной ложки.

Приготовление

Тщательно помойте томаты. Более плотные плоды залейте кипятком и оставьте на восемь минут. Оставшиеся помидоры разрежьте пополам.

Первую партию достаньте из миски с водой. Снимите с них кожицу.

Вторую партию помидоров пропустите через блендер. Затем воспользуйтесь ситом – у вас должно получиться однородное пюре.

Перелейте пюре в кастрюлю и поставьте на печку. Добавьте необходимое количество соли и лимонной кислоты. Доведите смесь до кипения. Не забывайте периодически снимать пену.

Разложите томаты без кожицы по банкам. После этого заполните изделия получившимся соком и прикройте их крышками.

Поставьте банки в большую кастрюлю, на дне которой предварительно застелите полотенце. Заполните ее водой (уровень жидкости должен доходить до плечиков банок). Через 15 минут достаньте изделия, закупорьте крышки. Переверните банки и дождитесь, пока их содержимое полностью остынет. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом ароматной аджики на зиму. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей