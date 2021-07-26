Необычная приправа придаст блюду особый аромат

Огородники уже вовсю собирают первый урожай и начинают заготавливать овощи и фрукты на зиму. Если хочется зимой полакомиться вкусной закуской, то об этом стоит позаботиться летом и приготовить кабачковую икру. Представляем рецепт, как у бабушки.

Ингредиенты на две литровые банки

Два килограмма кабачков, две сырых морковки, два лука, укроп – 20 грамм, соль – 2 ст.л., сахар – 4 ст.л., томатная паста – 100 гр, подсолнечное масло – 100 мл, кориандр и черный молотый перец – по 1 ст.л.

Способ приготовления

Кабачки помыть и вытереть, порезать на кубики. Также порубить лук. Морковь потереть на крупной терке. Лук и морковь нужно немного обжарить на сковородке с маслом. Переложить овощи в кастрюлю, добавить туда кабачок и тушить 60 минут на медленном огне. Необходимо несколько раз перемешать смесь. Затем измельчить овощи с помощью блендера и вернуть кастрюлю на огонь. На этом этапе добавляем оставшиеся ингредиенты – томатную пасту, соль, сахар, измельченный укроп, перец и кориандр. Заготовку нужно перемешать и попробовать, чтобы добавить необходимых ингредиентов по вкусу. Если вкус устраивает, то тушим еще полчаса.

После можно разливать в простерилизованные банки. Емкости нужно хорошенько закрыть, и дать им остудиться. Хранить кабачковую икру нужно в холодильнике, так как в ней нет уксуса.

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