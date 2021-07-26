Как у бабушки: рецепт кабачковой икры на зиму

Необычная приправа придаст блюду особый аромат

Огородники уже вовсю собирают первый урожай и начинают заготавливать овощи и фрукты на зиму. Если хочется зимой полакомиться вкусной закуской, то об этом стоит позаботиться летом и приготовить кабачковую икру. Представляем рецепт, как у бабушки. 

Ингредиенты на две литровые банки

Два килограмма кабачков, две сырых морковки, два лука, укроп – 20 грамм, соль – 2 ст.л., сахар – 4 ст.л., томатная паста – 100 гр, подсолнечное масло – 100 мл, кориандр и черный молотый перец – по 1 ст.л.

Способ приготовления

Кабачки помыть и вытереть, порезать на кубики. Также порубить лук. Морковь потереть на крупной терке. Лук и морковь нужно немного обжарить на сковородке с маслом. Переложить овощи в кастрюлю, добавить туда кабачок и тушить 60 минут на медленном огне. Необходимо несколько раз перемешать смесь. Затем измельчить овощи с помощью блендера и вернуть кастрюлю на огонь. На этом этапе добавляем оставшиеся ингредиенты – томатную пасту, соль, сахар, измельченный укроп, перец и кориандр. Заготовку нужно перемешать и попробовать, чтобы добавить необходимых ингредиентов по вкусу. Если вкус устраивает, то тушим еще полчаса. 

После можно разливать в простерилизованные банки. Емкости нужно хорошенько закрыть, и дать им остудиться. Хранить кабачковую икру нужно в холодильнике, так как в ней нет уксуса. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом квашеных огурцов. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей