По вкусу как бочковые: рецепт квашеных огурцов

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Существует огромное количество рецептов, связанных с заготовкой овощей на зиму. Расскажем, как получить квашеные огурцы в банках, которые по вкусу будут напоминать бочковые.

Ингредиенты на одну трехлитровую банку:

Огурцы – 1,5/1,7 килограмма,

Соль – четыре столовые ложки,

Вода,

Зонтики укропа – три штуки,

Листья хрена – две штуки,

Чеснок – пять зубчиков,

Корень хрена – четыре колечка толщиной один сантиметр.

Приготовление:

Тщательно помойте огурцы и зелень. Плоды погрузите в холодную воду и оставьте на два часа.

На дно предварительно подготовленной банки бросьте зонтики укропа, чеснок, а также листья и корень хрена. Сверху положите огурцы.

Добавьте две столовые ложки соли. Наполните банку холодной водой и прикройте ее крышкой.

Сосуд поместите в глубокую миску, после чего уберите в прохладное место. Там огурцы должны простоять три дня.

По истечении нужного времени слейте забродивший "рассол" и промойте огурцы около трех раз (доставать овощи из банки не нужно). Затем всыпьте две столовые ложки соли.

Залейте огурцы кипятком. Закупорьте крышку и переверните банку. Заверните изделие в плед и подождите, пока оно полностью остынет.

Квашеные огурцы готовы! Их можно как подавать с любым гарниром, так и использовать в качестве одного из ингредиентов для "Оливье" или "Винегрета". 

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