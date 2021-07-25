Пикантная приправа прекрасно подойдет к овощам и мясу

Наступает сезон заготовок – предлагаем рецепт насыщенной острой аджики.



Продукты:

Помидоры – 2 килограмма

Перец болгарский красный – 2 килограмма

Острый перец – 300 граммов

Чеснок – 300 граммов

Соль – 100 граммов

Сахар-песок – 150 граммов

Уксус 9-процентный – 100 миллилитров.

Как приготовить аджику на зиму:

Очистить чеснок. У помидоров вырезать плодоножки, порезать овощи на кусочки. Нарезать острый перец. Если не хотите, чтобы аджика была очень острой, семена нужно вынуть. Болгарский перец очистить от семечек, отрезать плодоножки.

Все овощи нужно перекрутить на мясорубке или пропустить через блендер. Переливаем получившуюся массу в большую кастрюлю.

На среднем огне аджику нужно довести до кипения, потом уменьшить.

Посолить, всыпать сахар и добавить уксус, как следует помешать. Варить аджику нужно около получаса, помешивая.

Тем временем нужно подготовить банки. В простерилизованную тару выложить готовую ароматную аджику, закрыть крышками и оставить остывать. Насыщенный соус на зиму готов.