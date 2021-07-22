Важно, чтобы растение было молодым

Чтобы сварить кукурузу, хозяйкам требуется, как правило, около 40 минут. Однако бывают ситуации, когда возможности ждать более получаса попросту нет. На помощь придет полезный лайфхак, который сократит время приготовления до пяти минут.

Секрет заключается в том, что кукуруза будет готовиться в микроволновке. Здесь есть один важный нюанс – растение должно быть молодым.

Ингредиенты:

Початки кукурузы (без листьев) – две-три штуки,

Соль, перец и специи – по вкусу,

Сливочное масло – по одной чайной ложке на каждый початок.

Приготовление:

Натрите каждый початок солью и специями. Поместите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.

Отправьте кукурузу в микроволновку на четыре минуты. Выставите режим максимальной мощности.

Аккуратно достаньте пакет (есть риск обжечься) и переложите початки на тарелку.

Сверху добавьте необходимое количество сливочного масла.

В том случае, если початок кукурузы имеет листья, действуйте следующим образом – положите его на тарелку, которую можно ставить в микроволновку, и поместите в электроприбор на четыре минуты. По истечении нужного времени обрежьте ботву, после чего добавьте масло.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно сажать кукурузу по весне.