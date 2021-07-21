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Домашние маринованные помидоры – отличный вариант для посиделок к кругу родных или друзей. Они дополнят абсолютно любой гарнир. Расскажем, как приготовить закуску по бабушкиному рецепту.
Помидоры,
Морковь,
Болгарский перец,
Укроп,
Чеснок – два-три зубчика,
Соль – две столовые ложки,
Сахар – три столовые ложки,
Черный перец горошком – пять штук,
Звездочки гвоздики – две штуки,
Лавровый лист,
Уксус (эссенция) – одна чайная ложка.
Тщательно помойте помидоры, морковь и болгарский перец. После этого протрите овощи полотенцем, чтобы они были сухими.
Морковь порежьте кружочками, а перец – дольками (плод режется на четыре части).
На дно трехлитровой банки бросьте зонтик укропа. Сверху положите нарезанные морковь и перец, чеснок, а также цельные помидоры и еще один зонтик укропа. Залейте кипятком и накройте банку крышкой.
Спустя 15 минут воду из банки слейте в кастрюлю. Добавьте необходимое количество сахара и соли, черный перец, гвоздику, лавровый лист и немного укропа.
Доведите маринад до кипения. После этого влейте одну чайную ложку уксуса.
Полученный раствор перелейте обратно в банку. Закупорьте крышку и заверните изделие в плед.
Ранее "Утро.ру" поделилось еще одним рецептом маринованных помидоров.
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