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"Утро" предлагает попробовать закрыть огурцы на зиму
по-болгарски.
Огурцы – 600 гр
Петрушка – несколько веточек
Лавровый лист – 2 шт.
Перец горошком – 4-5 шт.
Гвоздика – 2 бутона
Репчатый лук – половина головки
Вода – литр
Соль – ст.л.
Сахар – 3 ст.л.
Уксус – 70 мл.
Огурцы замочить на пару часов в холодной воде – это сделает их хрустящими. Вымыть и обрезать концы.
Банки и крышки вымыть и простерилизовать.
На дно банок положить лавровый лист, перец, гвоздику, петрушку и нарезанный лук.
Затем в банки положить огурцы – вертикально и плотно.
Для маринада вскипятить воду, добавить соль и сахар, через пару минут – уксус.
Маринад залить в банки, прикрыть крышками. Тару поставить в кастрюлю, налить воды, кипятить 10 минут (для литровых банок).
Вынуть, закатать. Затем банки с хрустящей закуской нужно перевернуть вверх дном и дождаться, пока они остынут. Аппетитные пряные огурцы на зиму готовы.
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