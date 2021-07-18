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Близится август, а это значит, что настало время заготовок. Рецептов закруток – множество, однако попробуйте приготовить маринованные помидоры с чесночком. Их вкус обязательно оценят даже самые привередливые гости.
Для этой заготовки лучше брать томаты небольших размеров, чтобы облегчить себе задачу
Помидоры – 750-800 гр.,
Чеснок – 1 головка,
Лавровый лист,
Перец горошком – 3-4 шт.,
Вода – 0,5 литра,
Сахар – 50 гр.,
Соль – 15 гр.,
Лимонная кислота – половина столовой ложки.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Тщательно вымойте помидоры, почистите чеснок.
Зубчики нарежьте на небольшие части. Старайтесь не мельчить.
В томатах сделайте небольшой надрез у плодоножки и вложите туда чеснок.
На дно заранее подготовленных банок положите по 1 лавровому листу, перец.
На следующем этапе заполните пустые банки помидорами с чесноком.
Осталось дело за малым. Залейте овощи крутым кипятком и просто накройте крышками.
Оставьте на 10-15 минут. После этого слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте специи по вкусу и доведите рассол до кипения.
Залейте маринадом овощи и закатайте металлическими крышками.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом маринованных кабачков.
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