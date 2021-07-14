Огурцы по-корейски: необычный рецепт на зиму

Закуска для тех, кому надоели традиционные соленые овощи

"Утро.ру" предлагает попробовать пикантную закуску – огурцы по-корейски. Такой салат можно закрыть на зиму.

Ингредиенты:

Свежие огурцы – 2 килограмма

Морковка – 2 килограмма

Чеснок – 4-5 зубчиков

Сахар – 100 граммов

Соль – 50 граммов

Уксус – 100 миллилитров

Масло растительное – 100 миллилитров

Кориандр молотый – чайная ложка

Красный перец (порошок) – половина чайной ложки.

Приготовление огурцов по-корейски:

Рецепт пригодится, если вам надо утилизировать вялые или переросшие огурцы.

Для начала огурцы нужно положить в холодную воду – достаточно двух часов. Это сделает их хрустящими.

Тем временем морковку нужно натереть на специальной терке, которую используют для корейских закусок. В миске ее немного присолите и дайте постоять.

Огурцы нужно нарезать соломкой. У перезревших овощей стоит срезать шкурку. Огурцы вместе с морковью сложить в кастрюлю.

Далее нужно измельчить чеснок и смешать его с солью, сахаром и приправами, затем добавляем уксус и масло. Все нужно как следует перемешать.

Приправы с чесноком добавляем к овощам, снова перемешиваем и даем постоять часа три.  

Стеклянные банки нужно тщательно вымыть и простерилизовать. Выложить салат в емкости, оставив немного места. Сверху в банку залить сок, который остался от овощей, под самую крышку.

Банки прикрыть крышками, поставить в кастрюлю, налить воды и прокипятить. Пол-литровые банки – около 10 минут, литровые – минут 20. Огурцы по-корейски готовы!

Затем крышки нужно плотно закрыть и закутать в полотенце. Остывшие банки хранить нужно в прохладном месте, как и все заготовки на зиму.

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