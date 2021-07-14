Точно не взорвутся: рецепт хрустящих огурцов по-волгоградски

Первые урожаи этого года уже можно закатывать в банки

Летняя пора в самом разгаре. Грядки и теплицы начинают радовать трудолюбивых садоводов плодами. Сейчас самое время замариновать на зиму молодые огурчики. Для того чтобы банки с угощением не взорвались, следует использовать проверенные методы засолки.

Рецепт, которым активно пользуются в теплом Волгограде, да и по всей стране, отлично подойдет для приготовления аппетитной закуски.

Ингредиенты

На 1 л воды нужно взять полкило огурцов, по 50 г соли и сахарного песка, 100 мл уксуса 9%, зелень, лавровый лист, чеснок и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для зимней закуски лучше использовать небольшие плоды. Не забываем о важной хитрости жителей Волгограда – в этом жарком городе огурцы всегда предварительно замачивают в прохладной воде часа на два.

Отдохнувшие в водичке овощи перекладываем в литровые стеклянные емкости. Теперь банки нужно залить крутым кипятком и оставить на полчаса.

В это время переходим к маринаду. В кастрюле с водой нужно смешать сахарный песок, соль, зелень. Будущий рассол должен закипеть и постоять в таком состоянии несколько минут. Следом необходимо влить уксус. После этого зелень необходимо вытащить и выбросить.

Ароматная заливка для сочных огурчиков готова. Можно приступать к последнему этапу.

Итак, воду из банок необходимо слить, уложить туда лавровый лист, чеснок, перец горошком и острый перец. Теперь вливаем в емкости кипящий рассол. Осталось закатать банки и укрыть их теплым пледом до следующего дня.

Этот рецепт позволяет избавиться от сложных манипуляций со стерилизацией посуды. Огурцы лучше хранить в темном прохладном помещении.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом маринованных корнишонов на зиму. Особый вкус хрустящему угощению предадут листья вишни и смородины.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей