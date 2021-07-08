Как сделать говядину мягче: советы от повара

Готовка займет всего несколько минут

Даже самое жесткое мясо может превратиться в мягкое, если применить на нем несколько хитростей. Жаркое из говядины с имбирем и пряностями идеально подойдет для вкусного обеда или ужина. 

Ингредиенты: 350 гр. говядины, 3 ст. л. соевого соуса, яйцо, луковица, 1 ст. л. крахмала, 10 гр. имбиря, ч. л. уксуса (9%), соль и перец по вкусу. 

Рецепт: Необходимо разрезать мясо на тонкие слои. Чем тоньше они получатся, тем лучше впитается маринад и сделает мясо мягче. Затем нарезанные слои нужно выложить в миску, приправить специями, соевым соусом, добавить крахмал, разбить яйцо и все перемешать. Затем покрошить перец на тонкие брусочки, измельчить лук и имбирь. Потом необходимо разогреть сковородку и пожарить мясо в течении двух минут. Нельзя допускать, чтобы кусочки слипались. Затем их нужно выложить на тарелку. В той же сковороде нужно обжарить лук с перцем до золотистого цвета. Добавить уксус и мясную зажарку. Полученную смесь нужно тушить около трех минут. Под завершение добавить имбирь с чесноком и разведенный крахмал, накрыть крышкой и томить в течении пяти минут. Готовое мясо лучше всего подавать с отварным рисом, в качестве украшения подойдет зелень. 

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