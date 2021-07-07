Подробная инструкция для вкусной закуски на зиму

Рецепт пригодится любителям похрустеть соленым огурчиком, глядя на заснеженный пейзаж из окна. Предлагаем попробовать приготовить закуску без уксуса. Овощи получатся вкусными и хрустящими, а банка не взорвется.

Ингредиенты (на одну литровую банку):

примерно 500 гр. огурцов,

0,5 л. воды,

50 гр. соли,

1 лист дуба,

1 зубчик чеснока,

острый стручковый перец и корень петрушки по вкусу.



Приготовление огурцов на зиму без уксуса:

огурцы помыть и поместить в ледяную воду на два часа минимум. Чем дольше они там пролежат, тем лучше.

Затем извлечь их и удалить кончики. Одновременно с этим подготовить раствор соли. На литр воды необходимо 100 гр. соли.

Подвергать банки стерилизации нет нужды, так как процесс брожения еще только предстоит. Но емкости нужно вымыть, а листочки дуба, перец чили и нарезанные чеснок с корнем петрушки положить на дно. В банке огурцы должны расположиться вертикально и впритык.

Затем внутрь нужно влить подготовленный заранее раствор соли. Затем прикрыть банки крышками и поставить на подносы. Они нужны, чтобы раствор за время брожения не испачкал стол или пол.

При комнатной температуре спустя несколько дней в банках появится осадок белого цвета, соляной раствор помутнеет, а огурцы сменят цвет. Это значит, что овощи прошли процесс брожения. Когда это случилось, следует вылить рассол. Банки и огурцы нужно промыть чистой водой, чтобы убрать следы осадка.

Потом банки необходимо заполнить холодной водой из-под крана до верха и закупорить ошпаренными кипятком крышками.

Еще неделю после этого следует внимательно наблюдать за огурцами, чтобы заметить, если процесс брожения возобновится. Тогда нужно снова тщательно помыть банки и овощи и запечатать снова.

Если брожения не произошло за неделю наблюдений, огурцы можно убрать на хранение в темное место. С таким способом маринования они будут храниться всю зиму.

