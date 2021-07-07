Хрустящие огурцы на зиму: рецепт без уксуса

Подробная инструкция для вкусной закуски на зиму

Рецепт пригодится любителям похрустеть соленым огурчиком, глядя на заснеженный пейзаж из окна. Предлагаем попробовать приготовить закуску без уксуса. Овощи получатся вкусными и хрустящими, а банка не взорвется. 

Ингредиенты (на одну литровую банку):

примерно 500 гр. огурцов,

0,5 л. воды,

50 гр. соли,

1 лист дуба,

1 зубчик чеснока,

острый стручковый перец и корень петрушки по вкусу. 

Приготовление огурцов на зиму без уксуса:

огурцы помыть и поместить в ледяную воду на два часа минимум. Чем дольше они там пролежат, тем лучше.

Затем извлечь их и удалить кончики. Одновременно с этим подготовить раствор соли. На литр воды необходимо 100 гр. соли.

Подвергать банки стерилизации нет нужды, так как процесс брожения еще только предстоит. Но емкости нужно вымыть, а листочки дуба, перец чили и нарезанные чеснок с корнем петрушки положить на дно. В банке огурцы должны расположиться вертикально и впритык.

Затем внутрь нужно влить подготовленный заранее раствор соли. Затем прикрыть банки крышками и поставить на подносы. Они нужны, чтобы раствор за время брожения не испачкал стол или пол.

При комнатной температуре спустя несколько дней в банках появится осадок белого цвета, соляной раствор помутнеет, а огурцы сменят цвет. Это значит, что овощи прошли процесс брожения. Когда это случилось, следует вылить рассол. Банки и огурцы нужно промыть чистой водой, чтобы убрать следы осадка.

Потом банки необходимо заполнить холодной водой из-под крана до верха и закупорить ошпаренными кипятком крышками.

Еще неделю после этого следует внимательно наблюдать за огурцами, чтобы заметить, если процесс брожения возобновится. Тогда нужно снова тщательно помыть банки и овощи и запечатать снова.

Если брожения не произошло за неделю наблюдений, огурцы можно убрать на хранение в темное место. С таким способом маринования они будут храниться всю зиму.  

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