Огурчики выйдут аппетитными благодаря листикам вишни и смородины

Дачники уже собирают ранний урожай огурцов. Многие любят наделать закруток, чтобы зимой наслаждаться своей вкусной закуской. Немало любителей корнишонов. Рассказываем, как заготовить корнишоны маринованные на зиму хрустящие в банках.

Ингредиенты (на одну литровую банку):

огурцы, чтобы заполнили емкость, 1 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара, 3 ст.л. уксуса 9%, пучок укропа, 1 шт. лаврушки, 4 листика вишни, 4 – черной смородины, листик хрена, 5 шт. душистого перца, 5 шт. черного перца, щепотка зерен горчицы, один зубчик чеснока.

Способ приготовления:

Мытые огурцы замочить на пять часов в воде. Затем промыть. После складываем в стерилизованную банку ингредиенты: листья растений, оба вида перцев, горчицу, чеснок и зелень.

Следом нужно уложить огурчики. Лучше брать маленькие. Если хочется не одну баночку, то количество ингредиентов нужно пропорционально увеличить числу емкостей.

Ставим воду на плиту – кипящую жидкость аккуратно выливаем в банку. Даем огурчикам постоять минут пять, прикрыв крышкой. После этого сливаем воду, опять кипятим ее и кладем соль, уксус и сахар, все перемешиваем. А затем выливаем в банку обратно, если нужно, доливаем уксус. Закручиваем крышкой, переворачиваем и отправляем остывать, накрыв чем-нибудь теплым.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно выбрать сорт огурцов для засолки.