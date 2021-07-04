Даже грудка получится невероятно вкусной

Без фольги и рукава для запекания можно приготовить очень сочную курицу. Когда именно был придуман метод – неизвестно. Однако популизировал его Хестон Блюменталь, построившем на своей курице невероятно успешную карьеру. Хитрость довольно проста – перед приготовлением тушку всего лишь нужно замочить.

Блюдо повар традиционно готовит с добавлением лимона и розмарина, но в действительности делать это можно как душе угодно, правильно подготовив курицу перед запеканием.

Рецепт сочной запеченой курицы без фольги и рукава

Чтобы мясо получилось сочным, нужна большая кастрюля, куда поместится курица, вода, соль и сахар (по желанию). Тушку помещаем в кастрюлю и заливаем водой с солью и сахаром. Соли на 1 литр нужно 2 столовых ложки, сахара – 1 чайная. После закрываем все крышкой и оставляем в прохладном месте желательно на 8-10 часов. Для простоты можно подготовить все перед сном. Однако если ждать столько не выходит, минимально курицу можно оставлять в таком растворе на 3-4 часа.

Затем Блюменталь кладет внутрь курицы целый лимон, розмарин, а снаружи обмазывает сливочным маслом. Запекает такую курицу долго и на предельно низких температурах – около 90 градусов. Однако, если нет возможности и желания тратить столько времени, процедуру можно упростить.

Для этого смазываем курицу специями по вкусу. Внутрь также можно положить лимон или яблоко. Духовку выставляем на 150-180 градусов и запекаем в течение полутора-двух часов. Результат получается немного другой, но по сравнению с обычным методом приготовления, мясо выходит невероятно сочным.

Приятного аппетита!