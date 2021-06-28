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Многие хозяйки предпочитают ставить на стол маринованные овощи, когда к ним приходят гости. Существует огромное количество разнообразных рецептов закруток. В этот раз предлагаем вам законсервировать помидоры, используя один необычный ингредиент – аспирин.
одна столовая ложка соли,
три столовые ложки сахара,
60 миллилитров 9%-ного уксуса,
один лавровый лист,
восемь горошин черного перца,
одна таблетка аспирина.
Тщательно помойте помидоры. Каждый плод проколите зубочисткой рядом с плодоножкой.
Окатите банки кипятком. Крышки несколько минут подержите в горячей воде.
В каждый сосуд положите черный перец и лавровый лист. Для более пикантного вкуса можно добавить чеснок или зелень.
Наполните банки помидорами – так, чтобы плоды доходили до самого верха. Встряхните изделия.
Вскипятите воду. Отдельно маринад готовить не потребуется.
В каждую банку всыпьте одну столовую ложку соли и три ложки сахара. Влейте 60 миллилитров уксуса. После этого положите по одной таблетке аспирина.
Залейте банки кипятком и закупорьте крышки. Поставьте изделия крышками вниз, накройте пледом.
По истечении суток можно убрать банки в более прохладное место.
Преимущества данного метода заключаются в том, что не нужно тратить время на приготовление маринада. Такой рецепт часто использовали советские хозяйки.
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