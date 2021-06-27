Курс рубля
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Чтобы банки не взрывались и
не портились закрутки, нужна стерилизация. Кто-то пользуется бабушкиными
способами, другие приспособили современную бытовую технику.
В каждую банку нужно налить немного воды. Затем поставить в микроволновую печь. Включить ее нужно на максимальную мощность всего на три минуты.
Нагревшиеся банки нужно аккуратно, чтобы не обжечься, достать, вылить из них оставшуюся воду и оставить высыхать. Просохшую тару можно сразу использовать для консервирования фруктов и овощей.
Чтобы банки с соленьями не взрывались, нужно соблюдать и другие правила. Какие – читайте в нашем материале.
Тем, кто уже готовится и собирает в копилку рецепты на зиму,
пригодится способ засолки огурцов по-монастырски. Если соблюсти все пропорции,
закуска будет шипучей.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...