Впереди – время заготовок, лайфхак пригодится хозяйкам

Чтобы банки не взрывались и не портились закрутки, нужна стерилизация. Кто-то пользуется бабушкиными способами, другие приспособили современную бытовую технику.



Как стерилизовать банки быстро в микроволновке

В каждую банку нужно налить немного воды. Затем поставить в микроволновую печь. Включить ее нужно на максимальную мощность всего на три минуты.

Нагревшиеся банки нужно аккуратно, чтобы не обжечься, достать, вылить из них оставшуюся воду и оставить высыхать. Просохшую тару можно сразу использовать для консервирования фруктов и овощей.

Чтобы банки с соленьями не взрывались, нужно соблюдать и другие правила. Какие – читайте в нашем материале.

Тем, кто уже готовится и собирает в копилку рецепты на зиму, пригодится способ засолки огурцов по-монастырски. Если соблюсти все пропорции, закуска будет шипучей.

