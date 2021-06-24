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Конец июня – самое время начинать делать заготовки. Для начала можно заняться ягодными компотами, которые отлично утоляет жажду и являются отличным дополнением к ужину. Если не хотите тратить много времени на готовку, можно попробовать простой способ, который займет всего несколько минут.
Никакой повторной варки и прочих долгих процессов. При этом сладкий напиток будет храниться до следующего лета даже в обычном кухонном шкафу.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить смородину для хорошего урожая.
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Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...