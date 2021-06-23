Вкуснее магазинного в разы: рецепт домашнего бананового мороженого

Приготовить лакомство можно за 5 минут

В этом году в России особенно жарко. То и дело в разных регионах нашей большой страны температуры бьют всевозможные рекорды. Спасением от аномальной жары может стать домашнее мороженое, которое готовится легко и быстро. 

Главное преимущество такого мороженого перед магазинным – польза. Более того, готовить такой десерт очень просто. Также к этому процессу можно привлечь своих домочадцев, чтобы отлично провести время. 

Ингредиенты

  • Бананы – 3 шт.,
  • Сливки 33% – 350 мл.,
  • Ванильный экстракт – 2 капли. 

Приготовление 

Для приготовления понадобится миксер или блендер. 

Нужно нарезать фрукты кружочками и положить в морозилку на час-два. Это заметно облегчит процесс готовки, потому что замороженные бананы проще перемолоть в блендере. 

Когда фрукты затвердеют, положите их в емкость, добавьте туда холодные сливки, ванильный экстракт.  Ванильный сахар тоже можно использовать, а вот ванилин оставьте для выпечки. 

Получившуюся массу нужно тщательно перемешать до однородности, разложить по тарелкам и убрать в морозилку. 

Украсить лакомство можно ягодами, фруктами или веточкой мяты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как приготовить лимонад с лаймом и мятой, который отлично утоляет жажду. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей