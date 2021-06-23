Приготовить лакомство можно за 5 минут

В этом году в России особенно жарко. То и дело в разных регионах нашей большой страны температуры бьют всевозможные рекорды. Спасением от аномальной жары может стать домашнее мороженое, которое готовится легко и быстро.

Главное преимущество такого мороженого перед магазинным – польза. Более того, готовить такой десерт очень просто. Также к этому процессу можно привлечь своих домочадцев, чтобы отлично провести время.

Ингредиенты

Бананы – 3 шт.,

Сливки 33% – 350 мл.,

Ванильный экстракт – 2 капли.

Приготовление



Для приготовления понадобится миксер или блендер.

Нужно нарезать фрукты кружочками и положить в морозилку на час-два. Это заметно облегчит процесс готовки, потому что замороженные бананы проще перемолоть в блендере.

Когда фрукты затвердеют, положите их в емкость, добавьте туда холодные сливки, ванильный экстракт. Ванильный сахар тоже можно использовать, а вот ванилин оставьте для выпечки.

Получившуюся массу нужно тщательно перемешать до однородности, разложить по тарелкам и убрать в морозилку.

Украсить лакомство можно ягодами, фруктами или веточкой мяты.

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