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В этом году в России особенно жарко. То и дело в разных регионах нашей большой страны температуры бьют всевозможные рекорды. Спасением от аномальной жары может стать домашнее мороженое, которое готовится легко и быстро.
Главное преимущество такого мороженого перед магазинным – польза. Более того, готовить такой десерт очень просто. Также к этому процессу можно привлечь своих домочадцев, чтобы отлично провести время.
Приготовление
Для приготовления понадобится миксер или блендер.
Нужно нарезать фрукты кружочками и положить в морозилку на час-два. Это заметно облегчит процесс готовки, потому что замороженные бананы проще перемолоть в блендере.
Когда фрукты затвердеют, положите их в емкость, добавьте туда холодные сливки, ванильный экстракт. Ванильный сахар тоже можно использовать, а вот ванилин оставьте для выпечки.
Получившуюся массу нужно тщательно перемешать до однородности, разложить по тарелкам и убрать в морозилку.
Украсить лакомство можно ягодами, фруктами или веточкой мяты.
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