Идеально в жару: рецепт лимонада с лаймом и мятой

Такой напиток отлично утоляет жажду

В летнюю жару особенно хочется порадовать себя каким-нибудь лимонадом, который будет не только вкусным, но и отлично охлаждает и утоляет жажду. В этом случае можно приготовить напиток с лаймом и мятой, который всем придется по вкусу. 

Ингредиенты 

  • Газированная вода – 1,5 литра, 
  • Лайм – 1 штука,
  • Мята – 2-3 веточки, 
  • Сахар – по вкусу 

Приготовление 

Часть указанных выше ингредиентов можно заменить. Например, при желании вы можете взять сладкую газировку или заменить сахар медом. 

Для начала вымойте мяту и лайм. 

Затем из лайма нужно выдавить сок. Перед этим немного помните плод, так он лучше отдаст свой сок. 

После добавьте к лайму сахар и мяту. Зелень можно немного прихлопнуть, так она станет ароматнее. Разотрите все ингредиенты. 

Осталось дело за малым. Переложите смесь в кувшин и залейте холодной газированной водой. 

Подавать такой лимонад можно со льдом. Он отлично справляется с чувством жажды и дарит чувство свежести даже в самый жаркий день. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом окрошки на заправке из кваса с неожиданным ингредиентом. Летний суп получается настолько вкусным, что гости обязательно попросят добавки. 

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