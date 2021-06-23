Такой напиток отлично утоляет жажду

В летнюю жару особенно хочется порадовать себя каким-нибудь лимонадом, который будет не только вкусным, но и отлично охлаждает и утоляет жажду. В этом случае можно приготовить напиток с лаймом и мятой, который всем придется по вкусу.

Ингредиенты

Газированная вода – 1,5 литра,

Лайм – 1 штука,

Мята – 2-3 веточки,

Сахар – по вкусу

Приготовление



Часть указанных выше ингредиентов можно заменить. Например, при желании вы можете взять сладкую газировку или заменить сахар медом.

Для начала вымойте мяту и лайм.

Затем из лайма нужно выдавить сок. Перед этим немного помните плод, так он лучше отдаст свой сок.

После добавьте к лайму сахар и мяту. Зелень можно немного прихлопнуть, так она станет ароматнее. Разотрите все ингредиенты.

Осталось дело за малым. Переложите смесь в кувшин и залейте холодной газированной водой.

Подавать такой лимонад можно со льдом. Он отлично справляется с чувством жажды и дарит чувство свежести даже в самый жаркий день.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом окрошки на заправке из кваса с неожиданным ингредиентом. Летний суп получается настолько вкусным, что гости обязательно попросят добавки.