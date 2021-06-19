Сохранит вкус и пользу надолго: проверенные способы заготовки щавеля на зиму

На приготовление уйдет совсем немного времени

Многие любят щавель за его кислинку. Да и выращивать его просто, потому что растение неприхотливо в уходе. Именно летом многие начинают варить зеленые борщи или печь пирожки с щавелем. Но побаловать себя этими блюдами можно и зимой, если правильно заготовить зелень. 

Для начала нужно тщательно промыть листья, просушить их. Только после этого можно приступать к заготовке. 

Затем нужно сложить щавель листочек к листочку. Стебли лучше отрезать, однако ничего страшного не произойдет, если этого не сделать. 

Затем нарежьте щавель тонкими полосками. Банки обязательно простерилизуйте, а после разложите в них нарезанную зелень. Не бойтесь положить лишнего, при необходимости листья можно утрамбовать. 

Первый способ 

Залейте щавель холодной чистой водой, а затем просто накройте банки крышками и поместите в прохладное место. Со временем листья потемнеют, но пользу свою сохранят.

Второй способ 

Залейте в банку с зеленью кипяток, закройте крышкой и положите сверху теплое полотенце. Этот способ хорош тем, что заготовку можно хранить даже в теплом месте. 

Третий способ 

В этом случае банки не пригодятся. Просто нарежьте щавель, а затем упакуйте его в пакет. Уберите воздух, плотно завяжите и уберите в морозилку. 

Четвертый способ 

Налейте в кастрюлю примерно один стакан воды. Когда она закипит, добавьте щавель и постоянно перемешивайте. Когда зелень потемнеет, снимайте заготовку с огня и перекладывайте в банку, которую потом нужно закатать. 

Пятый способ 

В литре холодной воды разведите 1 столовую ложку соли и 100 миллилитров уксуса. После этого залейте маринадом щавель, закройте крышкой и уберите в прохладное место. Такая заготовка может храниться и год, и два. 

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