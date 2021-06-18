Поварская хитрость: крупа в супе не будет развариваться

После этого готовое блюдо можно с гордостью подавать к столу

Многие хозяйки наверняка сталкивались с такой проблемой – крупа или макароны в супе сильно развариваются. Из-за этого блюдо становится похожим на кашу. Расскажем, как избежать подобного кулинарного промаха.

Существует одна ресторанная хитрость, как не допустить разваривания ингредиентов в супе. Ведь когда вы приходите в заведение и заказывается данное блюдо, официант выносит тарелку с прозрачным бульоном и целыми, не слипшимися крупинками.

В качестве примера будет приведен процесс приготовления супа с курицей и рисом.

Как правильно готовить суп, чтобы крупа/макароны не разварились

Для начала нужно приготовить бульон и сварить курицу. Также необходимо обжарить овощи.

Добавьте овощи в суп и доведите бульон до кипения. После этого подождите примерно пять минут.

Следующий шаг – добавление риса. Однако этот ингредиент должен быть не "сырым", а заранее приготовленным.

Ресторанный лайфхак заключается в том, что перед приготовлением супа рис предварительно отваривают. Готовую крупу добавляют в бульон, перемешивают и ждут, когда суп начнет кипеть.

Как только на поверхности появятся первые пузырьки, кастрюлю нужно снять с плиты. Затем в блюдо следует всыпать измельченные зелень и чеснок.

Лучше всего оставить суп настаиваться в течение 15 минут.

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