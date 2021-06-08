Повар указал катастрофическую ошибку при приготовлении борща

Чтобы не испортить первое, следует воздержаться от одной добавки

У каждой хозяйки свой секрет вкусного борща. Однако многие во время приготовления этого блюда допускают катастрофическую ошибку, сказал шеф-повар Антон Самойлов.

Главной проблемой кулинар назвал овощную поджарку. По его словам, она сильно портит блюдо. Ее использование приводит к тому, что борщ получается невкусным и вредным. Такая добавка аналогична мясу, а при смешивании с мясным же бульоном блюдо становится очень жирным – это его и портит, отметил специалист.

При таком способе готовки свеклы и морковки "получится катастрофа", будто перед поджариванием сала сковородку смазали маслом, пояснил Самойлов, пишет "Днепровская панорама". И тогда ни соусы, ни заправки не спасут блюдо. А если поджарка еще и пригорит, то придаст борщу неприятную кислинку и окончательно его испортит.

Для вкусного первого свеклу, морковь и лук нужно протушить без масла. А еще лучше, порезав, засыпать в бульон, передает совет шеф-повара "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" опубликовало кремлевский рецепт любимого борща Владимира Путина. Этого блюда, приготовленного на баранине или телятине, российскому президенту достаточно, чтобы утолить голод.

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