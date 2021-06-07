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Однажды студенты сочинского кулинарного училища № 76 пришли на практику, которая проходила на базе отдыха. Правда, день обещал быть необычным, потому что ребятам нужно было накормить самого президента России.
В итоге кафе закрыли на спецобслуживание, привезли много продуктов на любой вкус: баранину, форель, овощи, говядину. Спустя 7 часов Владимир Путин приехал на обед, выбрав из всего многообразия шашлык из баранины.
1 килограмм баранины,
900 граммов лука,
1 литр кефира,
1 литр воды,
специи – по вкусу.
Для начала нарезать лук, посолить его, поперчить, а затем залить водой и кефиром.
Баранину нужно порезать вдоль волокон на небольшие кусочки. Затем положите мясо в маринад и оставить на 2 дня в холодильнике.
Перед приготовлением не забудьте вымочить мясо от кефира.
В результате мясо получилось нежным и мягким.
"Было вкусно!"
– заключил президент.
Практику всем студентам зачли на отлично, пишет "Украина.ру".
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