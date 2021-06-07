"Было вкусно": каким шашлыком кормили Путина на базе отдыха - рецепт

Для приготовления понадобится минимум ингредиентов

Однажды студенты сочинского кулинарного училища № 76 пришли на практику, которая проходила на базе отдыха. Правда, день обещал быть необычным, потому что ребятам нужно было накормить самого президента России. 

В итоге кафе закрыли на спецобслуживание, привезли много продуктов на любой вкус: баранину, форель, овощи, говядину. Спустя 7 часов Владимир Путин приехал на обед, выбрав из всего многообразия шашлык из баранины. 

Ингредиенты: 

1 килограмм баранины,

900 граммов лука,

1 литр кефира,

1 литр воды, 

специи – по вкусу.

Приготовление 

Для начала нарезать лук, посолить его, поперчить, а затем залить водой и кефиром. 

Баранину нужно порезать вдоль волокон на небольшие кусочки. Затем положите мясо в маринад и оставить на 2 дня в холодильнике. 

Перед приготовлением не забудьте вымочить мясо от кефира. 

В результате мясо получилось нежным и мягким. 

"Было вкусно!"

– заключил президент.

Практику всем студентам зачли на отлично, пишет "Украина.ру". 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о любимом блюде Путина. Президент России особенно любит уху из двух рыб – судака и щуки. Однако есть небольшой секрет приготовления супа, о котором журналистам рассказала бывшая жена Владимира Владимировича Людмила Александровна.


Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей