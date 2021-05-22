Нехитрый маринад сделает мясо нежным и сочным

С наступлением тепла редко какой выезд на природу обходится без шашлыков. Любителям мяса предлагаем попробовать рецепт из девяностых.



Ингредиенты для шашлыка из свинины

Свинина – 1,5 кг

Репчатый лук – 0,5 кг

Черный перец горошком

Лавровый лист – 2-3 шт.

Соль и сахар – по полторы ч.л.

Уксус – полторы ст. л.

Вода – литр.

Приготовление:

В первую очередь нужно приготовить маринад для шашлыка из свинины. В кастрюлю налейте кипятка. В воду бросьте лавровый лист, насыпьте соль и сахар, а также перец горошком. Когда вода остынет до комнатной температуры, добавьте уксус.

Свинину нарежьте на куски и положите в кастрюлю с маринадом.

Порежьте кольцами лук, добавьте к мясу.

Свинину оставьте мариноваться на три часа.

После этого можно жарить мясо.