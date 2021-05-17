Шашлык по-советски: нежное мясо в простом маринаде

Рецепт из СССР оценят гурманы

В России началась пора пикников и выездов на природу. В этом деле не обойтись без ароматного свежезапеченного на мангале мяса. Шашлычные эксперты часто экспериментируют с маринадом, однако многие уверены: лучший рецепт был придуман много десятилетий назад. Советский способ приготовления аппетитного горячего блюда придется по вкусу даже самому избирательному дегустатору.

Ингредиенты

2 кг мяса из свиной шейки,

1 кг репчатого лука,

соль и перец по вкусу,

яблочный уксус 6%.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно хорошенько вымыть и просушить свинину. Мясо следует нарезать на куски среднего размера. Слишком маленькие могут пережариться и будут суховаты, а на прожарку больших кусков уйдет много времени.

Лук нужно брать в пропорции 1:2. Овощ следует нарезать полукольцами.

Теперь часть нарезанного лука выкладываем на дно посуды. Его нужно размять руками, чтобы пошел ароматный сок, который хорошенько промаринует мясо. Туда же добавляем специи и немного уксуса.

Пришел черед свинины. Ее нужно положить вторым слоем поверх лука и тоже присолить и поперчить. Теперь опять луковый слой, затем мясной и так до конца. Верхний слой должен быть овощным.  

Луково-мясную башню нужно немного помять руками, чтобы свинина напиталась соками и специями. Маринад готов. Оставляем на пять часов, можно на ночь.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом шашлыка из свинины на кефире.

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