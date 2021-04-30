Вкусно и необычно: как приготовить творожную пасху с тремя видами шоколада

На приготовление уйдет не так много времени

Многие привыкли подавать на Пасху куличи. Однако можно разнообразить трапезу одноименным праздничным угощением. Оригинальная подача традиционного блюда приятно удивит не только родных, но и гостей.

Ингредиенты:

жирный творог – 540 граммов,

желтки – три штуки,

сахар – 100 граммов,

сливочное масло – 50 граммов,

сливки (33%) – 140 граммов,

белый шоколад – 30 граммов,

молочный шоколад – 50 граммов,

горький шоколад – 60 граммов.

Приготовление:

Возьмите миску и смешайте в ней творог, желтки, мягкое сливочное масло (комнатной температуры) и сахар. С помощью миксера взбейте все ингредиенты до образования однородной массы.

Перелейте массу в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, при этом не забывайте периодически помешивать содержимое посуды.

Разделите массу на три части: маленькую, среднюю и большую. Затем растопите три вида шоколада. Это можно сделать либо с помощью микроволновки, либо – водяной бани.

Начните вливать шоколад в смесь: белый – в маленькую часть, молочный – в среднюю, а горький – в большую. Тщательно перемешайте и оставьте остужаться.

В отдельной чаше взбейте холодные сливки. Вы должны добиться средней плотности. После этого добавьте сливки в каждый из трех видов творожно-шоколадной массы. Снова перемешайте.

Смочите марлю кипяченой водой, отожмите тряпку, после чего поместите ее в пасочницу. Теперь можно браться за заполнение формы. Первой пойдет белая творожно-шоколадная масса, следом – молочная, а в конце – горькая. Не забудьте проследить, чтобы между слоями не было пустот.

Завершив "сборку" пасхи, накройте ее краями марли и отправьте в холодильник. Спустя сутки можно будет насладиться вкусом угощения. 

Ранее "Утро.ру" поделилось еще одним рецептом творожной пасхи. 

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