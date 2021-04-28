Почему не получается кулич: названы распространенные ошибки
Некоторые действия способны испортить выпечку
До Пасхи осталось меньше недели. Многие хозяйки решили для
себя, что к этому светлому празднику они приготовят кулич собственноручно. Если
вы будете делать выпечку впервые, то важно обратить внимание на самые
распространенные ошибки, из-за которых пасхальный хлеб получается невкусным.
- Первая ошибка заключается в том, что некоторые сильно
торопятся, желая поскорее завершить процесс готовки. Из-за этого многие важные
нюансы могут вылететь из головы.
- Важно четко следовать рецепту и совершать действия
последовательно. Тогда вероятность того, что кулич получится пышным и вкусным,
возрастает.
- Не стоит заменять прописанные в рецепте продукты их
аналогами. Так, если в ингредиентах указано сливочное масло, то не нужно
использовать маргарин или кокосовое масло.
- Не нужно заранее смешивать все ингредиенты. Например, если
вы сразу соедините продукты с первой и четвертой стадии приготовления, то за то
время, пока вы будете выполнять промежуточные действия, они попросту
заветрятся.
- Ни в коем случае нельзя брать несвежие продукты. Это правило
касается в том числе дрожжей.
- Еще одна ошибка – использование жесткого масла. В сдобное
дрожжевое тесто нужно добавлять только мягкий (не жидкий!) продукт.
- Не нужно полностью заполнять форму для выпечки. Учитывайте,
что со временем тесто само поднимется. Поэтому достаточно заполнить только 2/3
объема изделия.
- Не стоит ставить выпечку в холодную духовку. Обязательно
заранее разогрейте бытовой прибор до нужной температуры. В противном случае кулич
может пригореть.
- Не надо открывать духовку в процессе выпекания. Из-за потока
воздуха кулич может осесть.
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