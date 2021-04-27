Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Через несколько дней христиане отметят один из главных церковных праздников – Воскресенье Христово. Многие хозяйки наверняка уже подготовили все необходимое, чтобы праздничный стол изобиловал угощениями. Хорошо, если кроме разноцветных яиц и куличей, на нем будет и творожная пасха. Не лишним будет знать, как ее приготовить без масла и яиц.
Это можно сделать просто. Из минимума продуктов сладкое блюдо получится очень вкусным, что точно порадует домочадцев и гостей.
Ингредиенты:
600 г творога,
200 г сметаны жирности 30%,
100 г сахарной пудры,
10 г желатина,
1 пакетик ванилина,
по вкусу – изюм, курага, чернослив, цукаты, орехи.
Приготовление
Сначала нужно всыпанный в глубокую, но небольшую тарелку желатин залить 3-4 ст. л. остывшей до +70℃ кипяченой воды и мешать, пока он не растворится полностью.
Пропущенный через сито творог следует выложить в миску, добавить к нему сахарную пудру и сметану. Смешать, по ходу всыпать ванилин. Туда же отправить вымытый и просушенный изюм или другие, указанные добавки, а также желатин с водой. Опять хорошенько смешать.
Форму для пасхи надо застелить внутри влажной марлей. После этого заполнить ее полученной смесью до краев и завернуть края марли, чтобы они полностью закрыли содержимое.
Затем наверх нужно установить груз и поставить все в холодильник на 24 часа. Спустя это время пасху следует вынуть и перевернуть на тарелку. Форму и марлю надо аккуратно снять. Если хочется, можно как-то украсить лакомство.
Творожная пасха без масла и яиц готова. Приятного аппетита в Светлое Христово Воскресенье!
Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт творожной пасхи с яйцами. В такое традиционное угощение на Воскресение Христово добавляется изюм и орехи.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...