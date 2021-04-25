Необычное угощение порадуют всю семью

До Пасхи остались считанные дни. Тем, кто еще не решил, какой кулич приготовить на один из самых главных православных праздников, стоит обратить свое внимание на выпечку с апельсиновой цедрой. Ароматное угощение не оставит равнодушным никого.

Ингредиенты: 60 гр свежих дрожжей, 600 мл молока, 1,5 кг муки, 200 гр сливочного масла, 450 гр сахара, 1,5 ч.л. соли, 300 гр сметаны 15, стручка ванили, большой апельсин, 100 гр апельсиновых цукатов, 7 яйц.

Пошаговый способ приготовления кулича с апельсиновой цедрой: сначала нужно сделать опару. Немного молока подогреть и смешать с дрожжами, затем добавить оставшееся молоко и всыпать полкило муки. Все хорошенько перемешать и оставить на время.

Сливочное масло растопить, затем остудить. Желтки шести яиц перемешать с сахаром и солью. Натереть цедру апельсина и добавить к этой смеси, добавить ваниль. Смешать с опарой. Затем постепенно добавить оставшуюся муку.

После этого нужно влить масло и замесить тесто. Мешать нужно 10 минут, а затем взбить белки и влить в тесто, которое не должно быть густым. Оставить его отдыхать.

Когда тесто поднимается в 2 раза, добавить цукаты. Оставить отдыхать в теплом месте еще час. Еще раз перемешать тесто и добавить в формы, которые должны остаться пустыми на одну треть. Смазать их желтком оставшегося яйца.

Духовку нужно разогреть до +200ºC, выпекать 40 минут. Затем снизить температуру на 25 градусов и выпекать еще минут 20.