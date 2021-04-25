Выпекать праздничное блюдо лучше в небольших формах

До Пасхи осталось совсем немного, поэтому настало время закупаться яйцами и продуктами, необходимыми для приготовления кулича. Если вы хотите удивить своих гостей, тогда попробуйте приготовить главное праздничное блюдо по рецепту, которым пользовались еще наши бабушки.

Ингредиенты

Мука – 0.5 кг.,

Сахар 150-175 гр.,

Молоко – 1 стакан (250 мл.),

Дрожжи быстродействующие – 7 гр. (если используете свежие, понадобится 21 гр.),

Сливочное масло – 150 гр.,

Яйца – 5 шт.,

Сахарная пудра – 175-200 гр.,

Изюм, цукаты, орехи – по вкусу,

Лимонный сок – 1 ч.л.

Приготовление

Для начала нужно заняться опарой. Для этого возьмите 1/3 молока, подогрейте его, а затем добавьте дрожжи и 1 столовую ложку муки. Тщательно перемешайте, а затем на время уберите в теплое место. Например, можно разогреть духовку до 50 градусов, затем ее выключить и поставить опару.

В отдельной емкости взбейте 5 желтков, слегка подтаявшее сливочное масло и сахар.

Когда опара будет готова, добавьте в нее получившуюся смесь и оставьте отдыхать еще на час. Не забудьте накрыть емкость салфеткой или пленкой.

Когда тесто "подрастет", добавьте в него оставшееся молоко, муку и начинайте замешивать. За этот процесс уйдет не менее 20 минут.

Позже накройте тесто пленкой и оставьте доходить в теплом месте.

На следующем этапе добавьте цукаты, изюм или орехи, а после можно смело начинать раскладывать будущие куличи по формам. Заполняйте их лишь на 1/3.

Перед отправкой в духовку не забудьте дать тесту подняться и распределиться по форме. Для этого накройте их полотенцем и дайте немного постоять.

Выпекать праздничное блюдо нужно при 180 градусах в течение 45-60 минут.

Пока куличи готовятся, можно заняться созданием глазури. Для этого взбейте белок, сахарную пудру и лимонный сок. Глазурь получается достаточно густой, поэтому если хотите сделать ее чуть более жидкой, тогда уменьшите количество сахарной пудры.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как приготовить ленивый кулич на Пасху.