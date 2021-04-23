Усилий для этого потребуется минимум

Пасха все ближе, и многие хозяйки не прочь испробовать новые рецепты кулича. Оно бывает разным – ароматным и мягким, сочным и творожным, а еще, как выяснилось, ленивым и влажным.

Для последнего усилий потребуется минимум. Хотя быстро справиться с этим не получится, ведь нужно время, и немалое, на хорошее поднятие теста.

Как приготовить ленивый влажный пасхальный кулич

Ингредиенты: 7 г дрожжей, 150 мл молока, 380 г муки, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 125 г сахара, по 1/4 ч.л. ванилина и соли, 150 г изюма и цедра 1 лимона.

Пошаговый рецепт

Вначале в теплое молоко нужно всыпать в него дрожжи, 1 ч.л. сахара и 2 ч.л. муки. Все это тщательно перемешать и оставить до образования пенной шапочки – не больше чем на десять минут.

На такое же время следует опустить в кипяток помытый изюм, после чего обсушить его. Затем как можно мельче натереть желтую часть цедры лимона.

Далее в растопленное теплое сливочное масло вбить яйца, засыпать оставшийся сахар, соль, ванилин и хорошенько все перемешать. Эту смесь добавить в опару и туда же – натертую цедру.

Затем постепенно ввести муку, лопаткой подмешивая ее к остальным ингредиентам. Получившееся тесто, напоминающее густую сметану, следует накрыть и оставить, чтобы поднялось.

Когда оно увеличится в объеме не меньше, чем в два раза, его следует осадить. Потом вмешать просушенный и пересыпанный 1/3 ст.л. муки изюм,

В каждую форму нужно уложить теста не больше, чем на 1/3 объема и разровнять. Затем накрыть и оставить в теплом месте до того времени, пока оно не заполнит их почти до краев.

Затем надо отправить формы с тестом в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекать около получаса. Чтобы верхушки не подгорели, по ходу их можно прикрыть смоченной в воде белой бумагой. Куличики готовы, если деревянная шпажка свободно входит в них и выходит без налипшего теста.

Наносить глазурь и посыпки нужно только после полного остывания выпечки. Готовить такие угощения желательно за день до Пасхи, ведь они быстро подсыхают.

Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить кулич в микроволновке. Следуя такому рецепту, главное пасхальное угощение можно испечь за семь минут.