Сахарно-желатиновый сироп поможет украсить выпечку, сделанную своими руками

Многие хозяйки привыкли самостоятельно готовить к Пасхе куличи. Однако одной выпечки недостаточно – необходимо также украсить ее. Одним из наиболее популярных вариантов декора считается глазурь.

Ингредиенты:

сахар – один стакан,

желатин – одна чайная ложка (5 граммов),

кипяченая вода – шесть столовых ложек.

Приготовление:

Возьмите глубокую тарелку и всыпьте туда одну чайную ложку желатина. Влейте две столовые ложки холодной кипяченой воды. Тщательно перемешайте, после чего оставьте массу на некоторое время.

Вам понадобится небольшая кастрюля. Высыпьте в нее необходимое количество сахара. Следом добавьте четыре столовые ложки воды. Периодически помешивайте содержимое кастрюли – до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Когда желатин набухнет, начните постепенно вливать его в сахарный сироп. При этом постоянно помешивайте последний ингредиент.

Взбейте массу при помощи миксера. В итоге должна получиться смесь белого цвета. На это уйдет примерно три минуты работы электроприбора на высокой скорости.

По завершении процесса отложите кастрюлю с глазурью в сторону. Необходимо, чтобы она остыла. Только после этого можно приступать к украшению куличей.

Если одной глазури вам покажется мало, то можно использовать изюм или разноцветную присыпку для куличей.

Преимущество приготовленной по этому рецепту сладкой добавки заключается в том, что она не будет осыпаться, загрязняя поверхность стола.

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