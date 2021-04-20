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Многие хозяйки привыкли самостоятельно готовить к Пасхе куличи. Однако одной выпечки недостаточно – необходимо также украсить ее. Одним из наиболее популярных вариантов декора считается глазурь.
Ингредиенты:
сахар – один стакан,
желатин – одна чайная ложка (5 граммов),
кипяченая вода – шесть столовых ложек.
Приготовление:
Возьмите глубокую тарелку и всыпьте туда одну чайную ложку желатина. Влейте две столовые ложки холодной кипяченой воды. Тщательно перемешайте, после чего оставьте массу на некоторое время.
Вам понадобится небольшая кастрюля. Высыпьте в нее необходимое количество сахара. Следом добавьте четыре столовые ложки воды. Периодически помешивайте содержимое кастрюли – до тех пор, пока сахар полностью не растворится.
Когда желатин набухнет, начните постепенно вливать его в сахарный сироп. При этом постоянно помешивайте последний ингредиент.
Взбейте массу при помощи миксера. В итоге должна получиться смесь белого цвета. На это уйдет примерно три минуты работы электроприбора на высокой скорости.
По завершении процесса отложите кастрюлю с глазурью в сторону. Необходимо, чтобы она остыла. Только после этого можно приступать к украшению куличей.
Если одной глазури вам покажется мало, то можно использовать изюм или разноцветную присыпку для куличей.
Преимущество приготовленной по этому рецепту сладкой добавки заключается в том, что она не будет осыпаться, загрязняя поверхность стола.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как испечь пышный кулич, который будет мягким несколько дней.
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