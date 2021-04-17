Будет мягким несколько дней: рецепт пышного кулича к Пасхе

Выпечка готовится просто и порадует домочадцев

Осталось чуть больше двух недель до одного из самых главных христианских праздников – Пасхи. В этот день на столе обязательно должен стоять кулич. Предлагаем вам отказаться от покупной выпечки, а лучше сделать ее своими руками.

Ингредиенты:

мука – 700 граммов,

молоко – 250 миллилитров,

сметана – 80 граммов,

сливочное масло – 120 граммов,

дрожжи – 25 граммов свежих или 10 граммов сухих,

соль – 1/3 чайной ложки,

сахар – 150 граммов,

ванилин – один пакетик,

яйца – четыре штуки,

изюм – 50 граммов.

Приготовление:

Возьмитесь за приготовление опары. Для этого в 40 миллилитров теплого молока добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Тщательно перемешайте все ингредиенты и отложите чашу в сторону.

Вам понадобится небольшая кастрюля. Налейте в нее 210 миллилитров молока, а затем положите 50 граммов сливочного масла комнатной температуры. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Как только смесь закипит, добавьте в нее две столовые ложки муки с горкой. Все перемешайте. Дождитесь, пока полученная масса остынет.

В это время отделите белки от желтков (используйте яйца комнатной температуры). После добавьте в желтки 1/3 чайной ложки соли. По желанию можете всыпать небольшое количество куркумы – она окрасит куличи в желтый цвет. Следом идут 70 граммов сахара и ванилин. Перемешайте ингредиенты с помощью миксера. Добавьте к ним настоявшуюся опару.

В тарелку с белками всыпьте оставшийся сахар и взбейте все миксером. Положите 80 граммов сметаны и 70 граммов мягкого сливочного масла.

Возьмите глубокую миску. Перелейте в нее смесь из желтков и опары, а также смесь из белков. Затем положите остывшее заварное тесто. Начните постепенно добавлять просеянную муку. Наконец, можно приступать к замешиванию теста.

Переложите тесто в миску и накройте его пищевой пленкой. Оставьте на час. Когда тесто поднимется, разложите его на столе. Добавьте перемешанный с мукой изюм. Смажьте руки растительным маслом и начните месить полуфабрикат.

Возьмите пасхальные формы и переложите в них сформированные из теста шары – так, чтобы они занимали 1/3 изделия. Накройте заготовки полотенцем и подождите, пока тесто поднимется. Разогрейте духовку до +180°C. Выпекайте куличи около 30-40 минут.

Смажьте куличи глазурью и украсьте по своему усмотрению.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить кулич в хлебопечке.  

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей