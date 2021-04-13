Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
До Пасхи осталось меньше трех недель. Уже сейчас хозяйки активно ищут рецепты куличей, ведь многие предпочитают готовить один из главных символов праздника своими руками. О том, как это сделать в хлебопечке, читайте ниже.
Ингредиенты:
куриные яйца – 3 штуки,
сливочное масло – 150-160 граммов,
молоко – 100 граммов,
сахар – 4-9 столовых ложек,
соль – одна чайная ложка,
пшеничная мука – 420 граммов,
сухие дрожжи – одна чайная ложка,
специи (корица, куркума, мускатный орех) – по вкусу,
добавки (орехи, цукаты, изюм) – по вкусу.
Приготовление:
Возьмите чашу хлебопечки. Добавьте в нее молоко и куриные яйца.
Размягчите сливочное масло и положите к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте, после чего начните постепенно всыпать просеянную муку, сахар и соль.
Добавьте сухие дрожжи и выбранные специи. Поместите емкость в хлебопечь и закройте крышку. Выберите следующий режим: "Сладкий хлеб" + средняя корочка. Установите вес в один килограмм.
После нажатия кнопки "Старт" подождите полчаса. Как только прозвучит специальный сигнал, всыпьте какую-то из добавок.
Через два с половиной часа пасхальный кулич можно будет вынуть из чаши хлебопечки. Когда выпечка остынет, украсьте ее по своему усмотрению.
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом пасхального кулича в микроволновке.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...