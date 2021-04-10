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Чтобы испечь кулич на
Пасху, необязательно использовать духовку. Можно приготовить угощение и в
микроволновке.
Продукты:
мука пшеничная – килограмм,
сливочное масло – 300 граммов,
молоко – 380 мл,
куриные яйца – 6 средних,
сахар – полтора стакана (250 мл объем),
сухие дрожжи – 10 граммов,
изюм светлый или темный – 150 граммов,
цукаты на ваш вкус – 50 граммов,
щепотка соли и ванилин.
Приготовление:
В теплом молоке растворить дрожжи, добавить пару столовых ложек сахара и перемешать. Дать постоять 10 минут. Треть муки просеять и всыпать в молоко. Накрыть пленкой и оставить на полчаса в месте без сквозняка.
Растопить сливочное масло и дать ему остыть.
Тем временем взбить в миске желтки и оставшийся сахар, добавить ванилин. Отдельно взбить белки.
Когда опара поднимется, добавить щепотку соли, желтки и масло. Перемешать и влить белки. Затем постепенно добавить просеянную муку.
Убрать в теплое место на час-полтора.
В поднявшееся тесто вмешать цукаты.
В бумажные формочки для куличей положить по кусочку теста. Оно не должно занимать больше половины формы, так как еще поднимется.
Выпекать в микроволновке на мощности 600 Вт около 7 минут.
Готовые куличи остудить и украсить глазурью и посыпками. Рецепт белковой глазури "Утро.ру" публиковало ранее.
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