Сочный и ароматный: оригинальные рецепты маринада для куриного шашлыка

Аппетитное мясо не оставит равнодушным никого

Весенняя пора ассоциируется со свежестью, хорошим настроением, природой и, конечно же, ароматными шашлыками! Существует множество вариантов приготовления этого блюда, а также огромное количество маринадов. Сегодня поговорим про шашлык из куриных окорочков, который очень популярен среди любителей отдыха на природе. 

Как приготовить шашлык из курицы

Продукты: 2 кг куриных окорочков; 500 гр. репчатого лука; 300 гр. помидоров или болгарского перца; кетчуп; головка чеснока; соль; перец; имбирь; карри. 

Приготовление: размораживаем куриные окорочка, промываем и разрезаем на несколько частей. Добавляем нарезанный кольцами лук, помидоры и чеснок. Далее – кетчуп и специи. Все тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем мариноваться на час-полтора.

Это лишь один из множества видов маринадов для шашлыка. "Утро.ру" предлагает попробовать и другие.

Маринады для шашлыка

Самым легким и вкусным маринадом по праву считается собственный сок. Смешиваем подходящие к курице приправы в емкости, а затем вотрите смесь в курицу. Оставляем пропитаться на пару часов, а лучше на ночь.

Еще один простой способ: смешиваем майонез, черный перец, чеснок, смесь трав, горчицу. 

Также можно смешать острый кетчуп с уксусом, мелко нарезанной петрушкой, паприкой, маслом и щепоткой сахара. 

Сок лимона также можно использовать как маринад. Нужно смешать лимон в блендере с водой и мятой, добавить соль и орегано. Для пикантности можно положить немного меда. Маринуем. 

Оригинальным способом будет маринад из корня имбиря. Смешиваем его с мякотью апельсина (мандарина), добавляем черный перец и соевый соус. Обмазываем окорочка и оставляем пропитываться в холодном месте.

Пикантный вкус и хрустящую корочку курице придаст маринад из соевого соуса и меда. Смешиваем 10 столовых ложек соевого соуса с тремя столовыми ложками меда, добавляем сок лимона и карри с черным перцем. Обмазываем курицу и оставляем на несколько часов.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась рецептом шашлыка из свинины с маринадом на кефире, который сделает мясо сочным и ароматным. 

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